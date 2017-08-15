《樂來越愛你》配樂家寇伯首度訪台 晶華快閃浪漫琴音
為《阿甘正傳》、《鐵達尼號》、《美麗境界》以及《哈利波特》多達八百部好萊塢電影配樂的作曲兼鋼琴家藍迪‧寇伯首度抵台，他將為《樂來越愛你》電影交響音樂會原汁原味呈現鋼琴演奏。今天中午他在晶華快閃演奏十分鐘，真摯的琴音吸引許多粉絲圍觀聆賞，也讓樂迷重溫《樂來越愛你》電影原聲帶的浪漫琴音。
「我們都是聽美國音樂劇長大的，能夠參與這部電影交響音樂會我很期待，這些都是我小時候的回憶，我也可以藉由音樂會跟大家分享我小時候的音樂劇記憶。」
藍迪‧寇伯堪稱好萊塢片廠最搶手的錄音室鋼琴演奏家，將近60歲的他已經完成超過800部電影的配樂工作。1977年才19歲的寇伯就已經跟知名女演員貝蒂．蜜勒展開生涯第一場美國國內巡迴。1986年的奧斯卡金像獎，寇伯與昆西．瓊斯及其他人一同以電影《紫色姐妹花》入圍最佳原創音樂獎。他為芭芭拉．史翠珊改編的歌曲「彩虹之上（Over The Rainbow）」曾獲葛萊美獎提名，包括《阿甘正傳》、《鐵達尼號》、《美麗境界》以及《哈利波特》系列電影前三集皆出自他指尖下美妙琴音。
「我很喜歡在錄音室工作，也很喜歡在舞台上演奏給大家聽。」寇伯透露了一個小秘密，「我小時候學鋼琴，常常忘譜，每到同一個樂句，我就卡住，這讓我很困擾。」寇伯說，後來選擇多數時間在錄音室工作，有一點點這樣的原因，但我已經克服了，我後來就常常和弦樂四重奏一起演出，逐漸克服舞台障礙。」
《樂來越愛你》（La La Land）電影交響音樂會將於8月18、19兩日在台北國家音樂廳，8月20在台中國家歌劇院大劇院演出。指揮是艾瑞克‧奧斯納。
(中時)
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