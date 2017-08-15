和平電廠一號機鍋爐破管 樂觀估2天內修復

民營和平電廠輸電鐵塔昨才修復歸隊，1號機今天清晨5時許傳破管意外，和平電廠樂觀預估2天內修復。（張祈攝）

民營和平電廠輸電鐵塔昨才修復歸隊，1號機今天清晨5時許傳破管意外，供電系統再度停擺，電力系統備轉容量率下修近2個百分點至3.67％，呈現「供電警戒」橘燈燈號，和平電廠發電機部經理林文煌指出，樂觀估計2天內修復。

和平電廠鐵塔上月29日倒塌，電力頓失130萬瓩，造成供電陷入危機，昨天才剛恢復上線滿載供電，今又傳出和平電廠一號機鍋爐破管，和平發電廠電機部經理林文煌指出，目前機具停機冷卻中，影響供電能力約65萬仟瓦，目前等待冷卻中，樂觀估計約需1至2天時間修復，強調會盡最大努力，在最短時間恢復供電。

(中時)