基本工資會前會 勞動部明見勞工團體

基本工資審議委員會將在本周五登場，勞動部長林美珠、經濟部長李世光先於本周一和工商團體會面後，緊接著明（16）日林美珠也要和勞工團體來個「會前會」。由於外傳勞動部屬意調漲至22k，勞團認為這樣的數字難以接受，目標仍是27k。

全國產業總工會理事長莊爵安證實，收到勞動部通知本周三碰面，至於昨（14）日傳出勞動部屬意調漲5%到2萬2059元，時薪140元，莊爵安表示，要先知道制度在哪，立基點在哪，會再與勞動部溝通。

新竹縣總工會理事長陳福俊表示，先前都是討論希望能達到27k，現在勞方內部會先進行沙盤推演，到基本工資審議委員會當天再跟勞動部主張，儘管資方不太可能同意大幅調整，但去年才調漲1千元，基於物價波動，還是應該要調漲。

(中時)