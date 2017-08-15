共機8月演訓進我防空識別區 國防部證實

大陸轟六與運八等飛機頻頻繞台飛行。(圖/環球網)

國防部發言人陳中吉今天表示，中共軍機8月演訓已進入到台灣的防空識別區（ADIZ），雖然頻次不是很多，但不管是周邊、擦邊球或進ADIZ，國軍會保持高度警戒，避免共機進入領海、領空。

陳中吉證實共機從北緯27度切進，進入台灣的ADIZ 。

至於共機運八機接連3天繞台，陳中吉說，不排除對方可能監測，國軍遇類似情況時，平時教育訓練就已做好應對處置，會做好保護措施，避免參數外洩。

(中時)