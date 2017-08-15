中國駐丹麥大使館提醒赴丹麥防假警察詐騙

中國駐丹麥大使館公告提醒中國公民赴丹麥要注意防範假警察詐騙。

近期，中國駐丹麥大使館接到數起中國遊客被假警察詐騙的報告。此類案件一般為團夥作案，先由一人主動搭訕，隨後假警察出現並快速出示「證件」，以「懷疑毒品交易」等理由要求檢查當事人證件、錢包等，趁機竊取財物。

中國駐丹麥大使館提醒加強安全防範，謹防上當受騙。根據丹麥警方建議，注意以下兩點： 一、 注意識別證件。丹麥警察執行公務時會首先出示有效警察證，告知當事人其檢查目的。警察證一般包括警察姓名、照片、證件號碼等信息。

二、 保護自身安全。如懷疑遇到假警察，可撥打丹麥報警電話114，請其協助核查警察信息，真警察會配合當事人進行核查。如遇假警察糾纏，請在確保自身安全前提下視情呼救，事後立即報警。

(旺報)