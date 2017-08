陳冠希開嗆余文樂 疑酸潮牌抄襲「可悲」

陳冠希、余文樂14年前就曾傳出心結。(圖/中時資料照片)

陳冠希留言給MADNESS設計師酸可悲。(圖/翻攝自godfreykwan IG)

余文樂在自己IG隔空反擊。(圖/翻攝自lok666 IG)

港星陳冠希和余文樂多年前傳為爭奪阿嬌(鍾欣潼)芳心鬧翻,多年過去,隨著陳冠希當爸,余文樂也和台灣皮帶千金穩定交往,雙方似乎已沒再交集,豈料昨(14日)設計師Godfrey Kwan一篇關於余文樂潮牌外套的PO文,竟釣出陳冠希本人親自開砲,先是將品牌名「MADNESS」改成「SADNESS」,又虧為你可悲,但每個人都得生活,狠酸余文樂潮牌抄襲,引來粉絲罵戰。

近年來不少明星都紛紛進軍潮牌市場,陳冠希的CLOT和余文樂的MADNESS各自擁有一票擁護粉絲,豈料常與余文樂合作的設計師Godfrey Kwan昨貼出MADNESS新推出的一件牛仔外套,竟引來陳冠希開酸大笑,說「NEW SLAVE(新奴隸)」,又將MADNESS改掉字首成「SADNESS」,最後說:「FEEL SORRY FOR U BRO / BUT EVERYONE NEED TO MAKE A LIVING(為你感到難過,但每個人都得生活」。

對於陳冠希的開戰,余文樂先是不動聲色按了陳冠希留言讚後,便在自己IG隔空反擊表示,面對著攻擊你的人,「最好的報復是成功」,然陳冠希不再對此回應,卻引來兩方粉絲在網上筆戰。兩人14年前出道,就曾傳出為了爭獎、爭阿嬌等結下樑子,還曾傳兩人在前往慶功宴的巴士上差點打起來,如今再起爭議,也使兩人的瑜亮情結再度浮上檯面。

(中時電子報)