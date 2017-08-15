陳冠希開嗆余文樂 疑酸潮牌抄襲「可悲」

陳冠希、余文樂14年前就曾傳出心結。（圖／中時資料照片）

陳冠希留言給MADNESS設計師酸可悲。（圖／翻攝自godfreykwan IG）

余文樂在自己IG隔空反擊。（圖／翻攝自lok666 IG）

港星陳冠希和余文樂多年前傳為爭奪阿嬌（鍾欣潼）芳心鬧翻，多年過去，隨著陳冠希當爸，余文樂也和台灣皮帶千金穩定交往，雙方似乎已沒再交集，豈料昨(14日)設計師Godfrey Kwan一篇關於余文樂潮牌外套的PO文，竟釣出陳冠希本人親自開砲，先是將品牌名「MADNESS」改成「SADNESS」，又虧為你可悲，但每個人都得生活，狠酸余文樂潮牌抄襲，引來粉絲罵戰。

近年來不少明星都紛紛進軍潮牌市場，陳冠希的CLOT和余文樂的MADNESS各自擁有一票擁護粉絲，豈料常與余文樂合作的設計師Godfrey Kwan昨貼出MADNESS新推出的一件牛仔外套，竟引來陳冠希開酸大笑，說「NEW SLAVE（新奴隸）」，又將MADNESS改掉字首成「SADNESS」，最後說：「FEEL SORRY FOR U BRO / BUT EVERYONE NEED TO MAKE A LIVING（為你感到難過，但每個人都得生活」。

對於陳冠希的開戰，余文樂先是不動聲色按了陳冠希留言讚後，便在自己IG隔空反擊表示，面對著攻擊你的人，「最好的報復是成功」，然陳冠希不再對此回應，卻引來兩方粉絲在網上筆戰。兩人14年前出道，就曾傳出為了爭獎、爭阿嬌等結下樑子，還曾傳兩人在前往慶功宴的巴士上差點打起來，如今再起爭議，也使兩人的瑜亮情結再度浮上檯面。

(中時電子報)