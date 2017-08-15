驚！世大運體育館 發現一窩蜜蜂

警方發現直徑15公分的蜂巢。（警方提供）

蜂巢內蜜蜂身長約5公分。（警方提供）

館方立刻請專業人員來清除。（警方提供）

警方通報場館主任聯繫捕蜂大隊協助將蜂窩摘除。（警方提供）

2017臺北世界大學運動會將在周六登場，由龜山分局負責體育大學游泳池練習場維安，沒想到今天上午偵查隊在場內巡邏時，卻發現選手休息區外鐵捲門馬達內側，有直徑長達15公分的蜂窩，由於蜜蜂身長5公分多，且長相類似虎頭蜂，警方立刻通報場館主任聯繫捕蜂大隊協助將蜂窩摘除，並將20多隻蜜蜂以藥劑驅離。

(中時)