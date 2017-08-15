台南智慧城市躍登歐洲復興開發銀行《貿易通匯》(Trade Exchange)季刊專章報導。（台南市政府提供）

作為台灣歷史文化首都，台南市這幾年積極建置智慧城市，解決諸多城市發展的挑戰，並以此為骨幹，邁向綠色城市，獲得歐洲復興開發銀行最新一期2017《貿易通匯》（Trade Exchange）春夏季刊以「OLD CITY, SMART CITY, GREEN CITY」為題，專章報導台南如何與資通訊整合專長的電信公司合作，協助古老城市脫胎換骨，成為永續綠色城市。

歐洲復興開發銀行為促進歐銀受援國的對外貿易活動，成立貿易促進計畫(Trade Facilitation Programme, TFP)，並透過發行《貿易通匯》專刊介紹各受援國的貿易發展，以拓展商機及提升能見度，鼓勵我國業者爭取中歐、東歐及中亞受援國市場商機，同時亦有專欄以台灣的視野向歐洲國家介紹台灣，從國家級智慧交通建設到產業案例等介紹，進一步認識台灣。

此次季刊報導首次以專文深入介紹台南市做為歷史文化首都，如何建置智慧城市解決諸多城市發展的挑戰，並以此為骨幹邁向綠色城市（Green City）。

台南市政府2015年起與遠傳電信合作發展智慧城市計畫，並獲選為ICF2017 SMART 21(全球21大智慧城市)，此次歐銀季刊報導特別強調，台南市政府的智慧城市作為與服務效益，尤其是行動商務平台–「巷弄臺南」成功推廣，2016年與800個在地店家合作，第一年就創造超過1,000萬台幣的營收。

另一報導重點，則著重於台南市政府面對極端氣候威脅的作為，由水利局與遠傳電信合作建置資訊收集、監測、通報的機制，強化災害管理及災後復原能力，未來，在永續城市發展上，持續配合國家「2025年再生能源供電達20%」政策，加速推動相關專案計畫，使老城市與新文明持續融合，激發新火花。

台南市政府智慧城市6大領域智慧應用包括「智慧雲端」、「智慧防災」、「智慧交通」、「智慧學習」、「智慧健康」、「智慧觀光」，透過建置雲端、App、物聯網等相關技術設備，串連各項政府資源，提高公共服務效率，解決城市治理的眾多挑戰。

在市府努力下，智慧城市推動成果豐碩，包括佈建2萬顆的Beacon，在交通、觀光方面達500萬的累積使用人次；設置300個社區健康小站量測及上傳生理資訊，服務人數逾28,000人；「巷弄臺南」APP合作店家已達1,000家，並創造千萬商機。

(中時)