「共機繞台」擾民心 國防部盼媒體別用

國防部發言人陳中吉上午在例行記者會強調，共機遠海長訓國防部都全程掌控，請國人放心，他也特別籲請媒體不要再用「共機繞台」，因中共軍機「遠海常航訓練」的路線航向，不管是多機種或單機，航向有多元搭配情況，路線各有不同，希望大家不要用「繞台」，避免造成民心恐慌。

(中時)