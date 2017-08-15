光華高中「瓶中沙」寓意深遠 勉學子共好
教育是傳承，也著重知識技能的融合！台南市光華高中日前以「薪火相傳」完成融合和傳承的儀式，勉勵光華新鮮人以熱誠學習專業，並培育主動共好的生活態度。
校長張淑霞表示，薪火相傳取瓶中沙意象，「沙」代表校園「土壤」豐沃的概念，象徵一個人的「根」，需要多元灌溉和滋養。舊生手持瓶中沙傳承到新生每一個人手中，再倒入班級沙瓶，接著再倒入所屬的群科沙瓶，最後群科沙瓶倒入全校大沙瓶裡，讓新舊沙融合，象徵人和人之間的自發、互動、共好的圓滿。
接著，由各科主任端出各科特色教具進行繼往開來的傳承，普通科和學術學程以地球儀、試管象徵追求更高深的學術研究，綜合高中以大腦模型、平板象徵多元智慧的開發和專門學程，商業經營科以電子計算機展示其特色，幼兒保育科以嬰兒娃娃說明學習的內涵，多媒體設計科以色鉛筆象徵其多彩多藝的美感，流行服飾科以「人型台」象徵流服時尚的設計感，餐飲管理科則以大鍋鏟象徵培育未來的大廚師，綜觀各科匠心獨具，這也是在光華能夠多元學習、相互欣賞、跨域整合的最佳優勢。
普通科的侯亞維表示，看到學校這麼多具有特色的科系，希望有機會多元試探，有助於未來生涯選擇；羅優則認為這樣傳承的洗禮，讓自己帶著反思面對個人的責任和團隊的使命感。
(中時)
關鍵字：台南市光華高中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。