光華高中「瓶中沙」寓意深遠 勉學子共好

各科主任端出各科特色教具，進行繼往開來的傳承。（曹婷婷攝）

舊生手持瓶中沙傳承到新生每一個人手中，再倒入班級沙瓶，接著再倒入所屬的群科沙瓶，最後群科沙瓶倒入全校大沙瓶裡，讓新舊沙融合，象徵人和人之間的自發、互動、共好的圓滿。（曹婷婷攝）

教育是傳承，也著重知識技能的融合！台南市光華高中日前以「薪火相傳」完成融合和傳承的儀式，勉勵光華新鮮人以熱誠學習專業，並培育主動共好的生活態度。

校長張淑霞表示，薪火相傳取瓶中沙意象，「沙」代表校園「土壤」豐沃的概念，象徵一個人的「根」，需要多元灌溉和滋養。舊生手持瓶中沙傳承到新生每一個人手中，再倒入班級沙瓶，接著再倒入所屬的群科沙瓶，最後群科沙瓶倒入全校大沙瓶裡，讓新舊沙融合，象徵人和人之間的自發、互動、共好的圓滿。

接著，由各科主任端出各科特色教具進行繼往開來的傳承，普通科和學術學程以地球儀、試管象徵追求更高深的學術研究，綜合高中以大腦模型、平板象徵多元智慧的開發和專門學程，商業經營科以電子計算機展示其特色，幼兒保育科以嬰兒娃娃說明學習的內涵，多媒體設計科以色鉛筆象徵其多彩多藝的美感，流行服飾科以「人型台」象徵流服時尚的設計感，餐飲管理科則以大鍋鏟象徵培育未來的大廚師，綜觀各科匠心獨具，這也是在光華能夠多元學習、相互欣賞、跨域整合的最佳優勢。

普通科的侯亞維表示，看到學校這麼多具有特色的科系，希望有機會多元試探，有助於未來生涯選擇；羅優則認為這樣傳承的洗禮，讓自己帶著反思面對個人的責任和團隊的使命感。

(中時)