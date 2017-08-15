王令麟女兒聲請發還1億多元保證金 遭駁回確定
前東森國際董事長王令麟，因力霸東森掏空案判刑確定已服刑，他的女兒王辭涵3年前聲請發還他因本案遭法院裁定3億5000萬交保金，獲准領回2億4299萬，她再聲請發還剩餘的1億多元保金，最高法院以王涉東森內線交易案尚未定讞為由，駁回她的聲請確定。
王辭涵向法院請求發還1億294萬元保證金的理由是，王令麟遭判決有罪的案件都已入獄執行完畢，目前在高院更審中尚未確定的分，並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且已回復一審無罪的狀況，本無交保的必要，因為當時具保的要件已消滅，應返還保金。
高院審理後認為，去年法院已經對王令麟解除力霸東森案的境管，王目前逃亡的可能性相對比較高，且因王涉及的東森內線交易案仍在高院更二審審理中，為確保訴訟程序進行及刑罰執行，不宜交還剩餘的1億多元保金，王女不服提抗告，最高法院駁回定讞。
王令麟尚未定讞的東森內線交易案，是因2006年東森媒體與凱雷集團簽訂意向書，將出售持股給凱雷，時任東森集團總裁的王令麟被控指示旗下子公司東森得易購、東森購物，大量買進東森的股票，等到重大消息公布後股票上漲，再陸續出脫持股。
前年高院更一審認定王令麟指示旗下公司炒股，藉由內線交易不法獲利2020萬多元，將他判刑3年4月，案經上訴，最高法院撤銷發回，高院更二審審理中；但王令麟因本案遭境管部分，因爭訟逾8年，高院援引刑事妥速審判決法規定，裁准解除出境出海限制。
(中時)
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