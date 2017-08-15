成功嶺營區9月2日舉行營區開放活動
軍將在9月2日於成功嶺營區舉行營區開放活動，屆時將有陸航直升機空中分列式、神龍小組跳傘、特戰戰技操演、砲兵陣地佔領與射擊等活動，民眾還有機會試乘雲豹甲車。
陸軍第十軍團參謀長陳忠文少將今天在國防部例行記者會中表示，動態活動包括陸航空中分列式、神龍小組跳傘、工兵架橋暨戰甲車射擊、台中女中儀隊表演、特戰戰技操演、陸軍專校戰鼓隊表演、台灣體育運動大學舞龍舞獅表演、砲兵陣地佔領與射擊聯合操作、甲車試乘、火砲底火試拉、直升機離場等項目。
陸軍表示，展出裝備包括復仇者飛彈、M109A2自走砲車、M60A3戰車、CM33雲豹甲車、雷霆2000、M48A5履機橋、M3浮門橋、特戰突擊車、蜂眼雷達、天兵雷達、35快砲、AH-64E直升機、UH-60M直升機等。
陸軍指出，民眾憑中華民國身分證或駕照可進入營區；尚未取得中華民國身分證的外籍、陸籍配偶，應由其中華民國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件；外籍看護請攜帶居留證等合法文件，並隨同受看護對象入營。
(中時)
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