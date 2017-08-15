阿湯哥撞牆傷勢曝光 需停工數月療傷

阿湯哥拍攝跳躍戲時撞牆受傷。(圖／達志影像)

「阿湯哥」湯姆克魯斯近日在拍攝《不可能的任務6》時，因為跳躍高樓時，不慎撞到樓壁受傷，影片曝光讓影迷都超心疼，現外媒也曝光他的傷勢，腳踝兩處骨折，需要花好幾個月休養才能復原。

阿湯哥近日在英國倫敦拍片，有一幕他要在2棟大樓間跳躍，但沒算好位置，直接撞上大樓外牆，據英國《太陽報》報導，他到醫院照X光後，發現腳踝兩處骨折，至少需要4個月休養，他也將回到美國接受治療。

而相關人士透露，因為電影都以阿湯哥為中心，現在他受傷，勢必只能延遲拍攝，原本預定明年夏天上映，可能會受到影響。

(中時電子報)