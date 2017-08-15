殺手鐧！握有美人質 北韓擺譜不想談

在美國總統川普加強威脅，可能隨時攻擊北韓後，平壤周二透過官媒朝中社（KCNA）說，由於雙方關係緊張，現在並不是討論受羈押美國公民的適當時機。

據路透報導，媒體周末廣泛報導，好幾個月來，美國不斷透過後門外交，想要討論被羈押美國公民的問題，而北韓外交部發言人正是對此加以回應。

北韓上周以人道考量為由，釋放了一名被拘留兩年多的加拿大牧師，目前它手上還有3名被控多項罪名的美國人。

(中時電子報)