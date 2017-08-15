前中科院長龔家政：中共對美想重返台灣提出警告

前中科院長龔家政今發表「戰爭離我們多遠？」 演說。圖龔家政提供

前中科院長龔家政今天上午表示，中共對美想重返台灣提出警告，機艦繞台，把台海內海化。

龔家政說，中共運八機繞台蒐集雷達站、通信…等電子參數，經營戰場。從宮古海峽到巴士海峽，把台灣內海化，佈置一個必要時可實施局部傳統的有限戰爭的舞台，也對美國想重返台灣，提出嚴厲警告，中共對武統台灣有急迫性，北韓牽制美國在東海的兵力，愈久對美國愈不利。

龔家政是在一場「二戰終戰72週年 前瞻台灣：和平中立」活動中，發表專題演講：「戰爭離我們多遠？」 時，作上述說明。

龔家政說，台灣的戰略地位將隨共軍武力崛起，不斷穿透第一島鏈及環島演訓宣示中，逐漸削減它對區域的重要性；中共把美日韓區隔在東北亞，而東北亞是核武恐怖平衡：在台海發動一場局部有限非核戰爭，美國將無從插手，台灣國軍難有招架餘地。

(中時)