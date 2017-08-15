《死侍2》女替身撞車亡 萊恩雷諾斯：心碎震驚
曾來台宣傳《死侍》第一集的好萊塢明星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）近來正如火如荼投入《死侍》續集拍攝，豈料今(15日)片場傳出死亡事故，一名擔任這次加入新人女星薩奇碧茨（Zazie Beetz）的女替身演員哈里斯（Joi "SJ" Harris）不幸在拍攝途中意外身亡，萊恩稍早在推特沉重表示：「我們感到心碎、震驚、與身心交瘁。」
據外媒報導，哈里斯日前在加拿大拍攝《死侍2》時，身為薩奇碧茨替身的她，昨在片場演出機車特技戲碼時，騎到第五次忽然失控，直接撞上大樓玻璃窗，又加上哈里斯因劇本要求，並未戴安全帽，導致傷勢嚴重，最後不治身亡。
對此，萊恩稍早在推特證實：「今天我們在拍《死侍2》時，失去了一位劇組人員」，他們為此感到心碎，但絕對遠不及對方家人與摯愛現在所受到的傷痛，「我的心將與哈里斯在世上相處過的每個人同在」，而導演大衛雷奇（David Leitch）也發聲明表示：「沒有字句能形容現在我和《死侍2》全體工作人員此刻對這起悲劇的感受。」
(中時電子報)
關鍵字：萊恩雷諾斯
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