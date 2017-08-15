每晚一杯酒 美追蹤12年研究：早死風險降25％
「飲酒有害健康」，是耳熟能詳的勸酒標語，不過，若正確且適量地飲酒，反而有助心臟健康、降低早死風險。美國一項調查30多萬人、追蹤達12年的報告顯示，每天晚上喝上一杯酒，可降低罹患心血管疾病及早死風險。
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國心臟病學院（American College of Cardiology, ACC）一項追蹤達12年的報告出爐，研究結果顯示，每日在晚餐期間輕度、中度飲酒，有益身體健康，罹患心血管疾病風險降低，早死風險也降了25%。
該份研究對於輕度、中度、重度飲酒的定義，分別為一周飲用量少於3杯、一周飲用量大於3杯少於14杯（女性為大於3杯小於7杯），以及一周飲用量大於14杯（女性為大於7杯）。
研究結果發現，男性中度飲酒者早死風險降低13％、罹患心血管疾病機率降低34%，女性中度飲酒者早死風險降低25％、罹患心血管疾病機率降低21%，輕度飲酒者的結果與中度飲酒者的數據類似。
不過，重度飲酒者的數據就頗為危險，比起非重度飲酒者，重度飲酒者早死風險高出25%，且罹患癌症的機率增加67%。
文章來源：Daily mail
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(中時電子報)
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