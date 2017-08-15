伊朗無人機逼近美軍航母 僅隔300公尺

路透社報導指出，美國海軍中央司令部發言人海軍上尉麥康納（Ian McConaughey）表示，13日深夜一架伊朗無人機於美國航空母艦尼米茲在波斯灣的公海執行任務時，「不安全且不專業地靠近」航母到只剩300公尺的近距離，且經過美國航母時未開導航燈。

麥康納表示，在美軍透過無線電要求通聯時，無人機的操控者沒有回應。他還指出13日這次事件對方未開導航燈，可能造成飛機碰撞，違反國際海事慣例與法律。

美聯社報導，這次靠近尼米茲航艦的伊朗「沙迪赫」（Sadegh）型無人機並無武裝，其逼近距離足以造成美軍飛行員的生命危險。

(中時)