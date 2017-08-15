去年近3000個小媽媽　生出300多個早產兒

青少年使用交友App，務必提高警覺來保護自己。（國健署提供）

暑假進入倒數，開學時，若不想以小爸爸、小媽媽身分重返校園，務必注意交友狀況和安全性行為。統計顯示，去年全台共2972名15~19歲的小媽媽，不僅可能影響學業，早產率更逼近12％。

根據統計，從2012年到2016年，15~19歲的青少女生育率分別為3.92％、4.13％、4.38％、4.23％，且相較20~34歲的產婦的早產率，未成年的小媽媽普遍高出3~4％，均落在10~13％。衛福部國健署婦幼組科長曾桂琴說，青少女懷孕有較高的早產機率，影響胎兒和媽媽的健康，同時容易因懷孕而中斷學業。

不少學生因為放暑假，和同學接觸時間變少，會開始使用交友App來和網友聊天、見面約會。國健署為此也提出網路交友4守則：先了解自己是想交單純的朋友還是男女朋友，肢體接觸的接受程度為何？接著要明確了解對方的背景資料和交往動機，相處過程若有不安、奇怪的感覺，應相信直覺、儘快離開；且絕不要因對方祭出裝可憐、威脅利誘等手段，就做出自己不想做的事情；萬一真的不幸受害，也不要因害怕而隱忍，務必立即求助來避免受害範圍再度擴大。

國健署指，目前全台22縣市有87家醫療院所，提供隱密的「Teens’幸福9號門診」，提供青少年兩性交往、生育健康（含避孕方法）等相關議題的醫療服務和諮詢；青少女若未預期懷孕，也可透過「全國未成年懷孕諮詢專線（0800-257085）」和「未成年懷孕求助網站」，尋求諮詢和轉介服務。

(中時)