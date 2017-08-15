減緩酒精引發胃黏膜損傷 苦茶油有功效

苦茶油對減緩酒精性胃黏膜損傷的作用圖。（興大提供）

台灣飲酒文化盛行，使得酒精性潰瘍發生率逐年攀升，如何透過日常飲食保健？中興大學食品暨應用生物科技學系教授顏國欽，研究發現苦茶油具抗氧化且可降低非類固醇抗發炎藥物誘發腸胃黏膜損傷，可改善酒精誘導急性胃黏膜損傷，此研究已發表於國際期刊。

這項研究是透過農糧署經費支持，並由研究生杜邦碩等人發表「苦茶油對酒精誘發小鼠急性腸胃黏膜損傷之保護效應」論文，今年6月於美國化學學會出版的「農業和食品化學期刊」中刊登。

研究團隊指出，透過動物實驗發現，酒精會引起胃黏膜組織氧化壓力上升、抑制熱休克蛋白，會導致黏膜黏液分泌下降與胃黏膜細胞蛋白質合成與修復功能異常，引發嚴重的發炎反應，並對胃黏膜造成損傷、甚至導致潰瘍，也就是坊間民眾常說的「喝酒礙胃」。

但研究以老鼠做實驗，若在餵食酒精前先餵食老鼠苦茶油，可改善熱休克蛋白表現情況、調節發炎反應並減緩氧化壓力等情況，達到改善酒精誘導急性胃黏膜損傷的效果，研究團隊透過老鼠實驗推斷，此結果應該也適用於人類。

研究團隊指出，苦茶油含豐富油酸及植物化學成分，在民俗療法中被認為對腸胃、肺腎等器官具有保健效果，藉由動物實驗推算，若是體重60公斤的成人、每天攝取5至10毫升苦茶油，就可減緩酒精誘發的胃黏膜組織損傷。

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(中時)