醫院賣劣質藥酒行騙老梗 宜蘭警逮4嫌

詐騙集團在醫院以高價兜售劣質藥酒的老套行騙手法再現宜蘭，宜蘭李姓婦人在醫院內被詐騙集團成員一陣洗腦後，以16萬元的代價，購買了1瓶劣質藥酒，所幸被害人家屬驚覺有異，立即向警方報案，宜蘭警方迅速循線逮捕4名嫌犯，依詐欺、藥事法等罪嫌移送檢方偵辦。

宜蘭警分局表示，這個販售「金線蓮藥酒」的詐騙集團，以2人1組方式在陽明醫院候診室遊走並伺機行騙，鎖定年長者為目標後便上前搭訕，誆稱金線蓮藥酒有神奇功效，並邀約一同前往羅東地區購買藥酒。待李姓被害人上鉤後，便由同夥載往集團據點，由詐騙集團成員「邱教授」假裝看診，實際上是再度對被害人洗腦，強調藥酒的功效，導致被害人深信不疑，竟再由詐騙集團成員陪同，先返家拿取存摺，再前往金融機構領取16萬元，購買了1瓶劣質藥酒。

被害人李婦抱著藥酒回家，家人見狀詢問後驚覺事情不妙，便將藥材拿到中藥行詢問市場行情，確認是遭到詐騙，於是向警方報案求助。

警方研判這種犯案手法及模式是詐騙老梗，便先請被害人確認集團據點（邱教授佯裝看診處）後，隨即展開行動，當場查扣不明藥酒及藥材1批，並先帶回邱姓男子詢問，隔日再趁著邱某與佯裝幫人看病的「邱教授」會合時，再將兩人逮捕，並進一步循線逮到賴姓、蕭姓等共犯，4人到案後坦承犯行，但辯稱只是單純的藥酒買賣，並沒有強迫推銷。

警方調查後發現，這4名嫌犯都沒有醫師執照，其製造、販賣偽藥酒行為，將由宜蘭縣政府衛生局依法開罰，同時另依詐欺、藥事法等罪嫌，移送檢方偵辦。

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(中時)