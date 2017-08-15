疑情關難過 台積電女工程師上吊身亡

台積電12廠14日傳出有女工程師在廁所上吊，同事發現後趕緊報警，檢警派員採證，並與公司同事、家屬訪談，排除他殺可能，初步研判是未婚的女工程師疑有感情問題才會尋短。檢方相驗後與家屬確認無意見，將遺體交還家屬料理後事。

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(中時)