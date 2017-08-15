大陸軍報：日方切記開倒車絕無好下場

大陸《解放軍報》今天發表評論文章，72年前的8月15日日本宣布無條件投降，希望日方以史為鑑、真誠反省，切記開歷史倒車絕無好下場，不要在損害中日關係和破壞地區和平穩定的歧路上越走越遠。

文章點名2017年版日本《防衛白皮書》，及日美澳就南海問題提出的聯合聲明，批評「日本本應深刻反省軍國主義侵略歷史，但近來安倍政府和右翼勢力開歷史倒車的言行，不能不引起世人高度警惕。」

這篇署名「釣聲」的文章強調，1939年日本軍隊非法侵占中國南沙群島，將其更名「新南群島」編入臺灣高雄市管轄，並將其作為太平洋戰爭、侵略東南亞的物資中轉站。日本這段不光彩的歷史與其一而再、再而三插手南海的行為，在國際關係中表現為一個典型的戰爭加害國對戰爭受害國、戰敗國對戰勝國反攻倒算的反正義案例。

社評稱，提及這段歷史就是提醒日本政府：懷揣不可告人的目的，圍堵和遏制他國，絕不會得逞；拋棄正義、無視信義，唯恐天下不亂，絕非任何一個「正常國家」之所為！

文章指出，中日一衣帶水，雙方互為「搬不走」的近鄰，中方致力於改善發展中日關係的基本立場沒有改變。希望日方以史為鑑、真誠反省，切記開歷史倒車絕無好下場，不要在損害中日關係和破壞地區和平穩定的歧路上越走越遠。

(旺報)