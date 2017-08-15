文在寅：未經南韓同意 不得在朝鮮半島動武

韓聯社報導，南韓總統文在寅15日在首爾舉行的光復72週年紀念活動表示，朝野半島不能再經歷戰爭，強調未經韓方同意，任何一方都不得在朝鮮半島動武。

文在寅指出，南韓政府一貫原則就把國家利益放在首位，將動用一切力量阻止戰火的硝煙吹至朝鮮半島。他強調，哪怕經歷艱難曲折，也將用和平手段來解決北韓核武問題。

(旺報)