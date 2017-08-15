苗警施展計中計　埋伏逮捕收簿手和車手

苗栗警方在新竹緝捕詐騙集團車手。（陳慶居翻攝）

警方循線埋伏查獲詐騙集團的收簿手。（陳慶居翻攝）

詐騙集團不僅有車手領款，還有專責收取人頭帳戶的「收簿手」，苗栗警分局從1個警示帳戶抽絲剝繭後，埋伏逮捕專責轉寄存摺的收簿手黃姓男子，並緝捕上游的車手柯姓男子，15日訊後將2嫌移送檢方擴大偵辦。

苗栗警分局7月底接獲金融機構轉報，羅姓男子欲申請開戶，惟其在彰化銀行的帳戶卻被列為警示帳戶，警方進一步調查發現，羅男日前在LINE上看到公司招募訊息，將自己帳戶及提款卡出租每月換取酬勞，但資料從便利商店寄到台中另家商店，LINE即被封鎖，帳戶也成了詐騙集團的人頭帳戶。

警方則使出計中計，再用LINE聯繫收簿手，依指示將包裹寄至指定地點，隨後驅車南下至該店確認到貨時間後，14日在店裡埋伏查獲收簿手37歲的黃姓男子。

黃嫌供稱，他7月中旬經朋友介紹以每星期5000元酬勞，至台中市各指定超商門市領取包裹後，直接將所領取的包裹整批寄送至桃園市楊梅地區，供詐欺集團使用。

苗栗警方更鍥而不捨向上溯源查緝車手，循線在台中市五權路計誘車手首腦32歲的柯姓男子到案，接著轉往楊梅地區指定地點埋伏，再查獲準備領取包裹的20歲葉姓共犯，並另在新竹火車站附近再逮捕上手20歲張姓男子，查扣7本行庫存摺。

(中時)