推動智慧聯網 中科大打造雲端實驗室

台中科大與產業界代表，一同為「雲端智慧聯網尖端實驗室」啟用。（林欣儀攝）

發展智慧聯網、培育相關產業人才，台中科技大學率大專院校之先、打造「雲端智慧聯網尖端實驗室」，15日正式啟用，未來盼與產業界合作，提供更多雲端前瞻技術與解決方案的能力，協助落實工業4.0政策。

台中科大校長謝俊宏、經濟部台中軟體園區辦公室主任張茹娟與多位產業界代表，一同為台中科大「雲端智慧聯網尖端實驗室」揭牌。謝俊宏指出，此實驗室成立後將可用於研究開發開源雲端產業前瞻技術，提供實驗場域並提供產業應用服務，培養物聯網技術人才。

明亮乾淨的實驗室首度對外亮相，資訊與流通學院指出，此實驗室將所有資源虛擬化、並匯聚在一起，宛如一座資源池，可依學生研究需求提供相關資源，進行跨系、跨院應用，並提供大數據與區域塊實驗雲平台。

張茹娟則說，中科大「雲端智慧聯網尖端實驗室」的成立，對政府推動工業4.0有相當意義，目前台中軟體園區正在興建中，未來盼園區與實驗室能建立產學合作機制，透過雲端、大數據與智慧聯網等發展，相信對台灣經濟成長會有幫助。

(中時)