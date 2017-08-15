雙載機車撞上堆高機貨叉 翻了180度重摔

雙載機車撞上堆高機的貨叉，機車當場翻了180度重摔，造成騎士2人頭、手等多處受傷，疑傷到脊椎，送醫治療觀察。(劉宥廷翻攝)

高市鳳山區鳳農市場後方今凌晨4時發生機車與堆高機車禍事故，43歲陳姓男子駕駛堆高機作業，準備橫越中崙一路時，堆高機突出的貨叉與一對騎機雙載的年輕男女擦撞，機車當場翻了180度重摔，造成騎士2人頭、手等多處受傷，疑傷到脊椎，送醫治療觀察，雙方酒測值都是零，事故發生原因仍待警方調查。

(中時)