福建啟動「聚焦閩台合作 六區巡禮」為金磚會議預熱
第九次金磚五國會議9月3-5日即將於廈門舉行，福建省政府8月14-19日啟動「聚焦閩台合作 六區巡禮」兩岸媒體聯合採訪活動，為金磚會議預熱並以閩台合作經驗擴大與海絲國家雙向投資。
福建自由貿易試驗區於2015年4月掛牌成立，分為貿易、金融、航空、海運、經濟技術、出口加工、醫療養生、旅遊等幾個區塊。福州自貿片區管委會政策法規研究室副主任黎發明表示：「福建自由貿易試驗區福州片區，分為兩區七片，馬江區塊為造船廠亦是海絲的起始點之一。
黎發明主任說：「福州自貿區為推進兩岸金融合作，對台跨境人民幣貸款、兩岸徵信查詢及多項創新業務皆有不錯成效。設立兩年來已有台灣銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣合作金庫等4家台資銀行落戶福州，數量居大陸省會城市之冠」。彰化銀行在福州的分行已是大陸首家一開業即可開辦人民幣業務的台資銀行；此外大陸5家台資保險公司中就有4家（國泰財險、富邦財險、國泰人壽、君龍人壽）已在福州設立保險機構，這在大陸金融市場也是居於首位。
以往台胞及台商在大陸欲申辦信用卡，其徵信非常困難，目前在福建已獲得解套。福州自貿區內金融機構可透過上海資信公司聯合台灣中華徵信所共同研發的台灣地區信用報告查詢系統，了解台企及台胞在台灣的相關信用紀錄，對有意前往大陸發展的台資企業或台灣民眾都更為便利。
此外由中國科學院士王曦博士所帶領的福州物聯網開放實驗室，用智慧為城市打造高端科技生活指日可待，無人車，自動溫感電器裝置、及自動漏水檢測技術都已成熟並開始在福建運用。
(中時)
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