燒傷醫護團隊「不想再看到妳」 Selina痛哭：做到了

Selina日前在節目談出院情形不禁淚崩。（圖／中時資料照片）

女子天團S.H.E成員Selina於2010年在上海拍戲時，因一起爆破意外導致全身54%灼傷，其中41%為三度灼傷，經過多年復建，Selina近年來成功復出，最近她在節目《別讓身體不開心》談到當時出院情形，自曝當時醫療團隊開口：「我們不想再看到妳回來」，而之後Selina也很爭氣，靠自己復健的力量好起來，回憶這段經歷，仍讓她不禁淚腺潰堤。

近日Selina所主持的節目《別讓身體不開心》聊主題醫病關係，據《蘋果日報》報導，Selina分享自己當時在林口長庚醫院接受醫生、護士照顧長達3個月，最後順利出院時，眾人特別語重心長對Selina說：「萱萱，我們不想再看到妳回來。」

Selina解釋，因為許多歷經燒燙傷的病人出院後，仍會為了動重建或做傷疤沾黏的手術回院，所以醫療團隊才開口希望她不必如此，而Selina也驕傲表示自己確實做到了，後來靠自身意志力復健，沒再動任何手術，說著說著不禁淚崩，使來賓沈玉琳只好出面解圍，替節目收尾。

(中時電子報)