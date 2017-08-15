身體腫瘤日漸變小 陳文茜自嘲：人老珠黃

健檢後發現身體腫瘤縮小，讓陳文茜自嘲「人老珠黃」。(圖/本報系資料照)

資深媒體人陳文茜，多年前被診斷出有腫瘤，讓她為了診斷身體挨了不少刀，所幸診斷結果出爐都是良性，因此多年也沒做後續追蹤，這讓友人們痛斥對生命不負責，便於近日再安排診斷，這才發現身體腫瘤離奇變小，讓她自嘲是「人老珠黃」的緣故。

陳文茜憶起17年前被診斷出有乳癌，當時院方表示需要動大手術切除，她當時還吹牛表示小事一樁，未料事後得知因為腫瘤太大，包括皮膚都要進行切除，另外還要從大腿植皮，肚子取脂肪重建胸部，讓她聽了險些沒嚇到昏倒，最後聽從友人推薦至美國檢查，直接判定是良性，才讓她鬆了一口氣，不過卻得每三個月都追蹤一次，未料2003年被判斷可能有膀胱癌，因此捱了一刀刮除內部增生組織，導致每天都得靠瑪琲止痛，結果只是良性增生腫瘤，未料前年又被診斷出有5公分大的甲狀腺腫瘤，但對於「腫瘤」兩字已麻痺的她，更開玩笑表示「我的肚子才是大腫瘤」，豈知老天似乎持續捉弄她，前年底胰臟旁疑似有個約4公分腫瘤，雖然只是主靜脈血管瘤，但院方擔憂有破裂後有致命性，因此主張開刀，但最後她仍力排眾議選擇不開刀的建議。

直到最近有被友人不斷耳提面命，表示胸部六年沒有持續追蹤，根本是對自己的生命不負責，才讓她前往醫院做了全面性的健康檢查，診斷結果出爐令她相當詫異，不僅胸部腫瘤消失到剩一些些，胰臟血管瘤萎縮成2.4公分，甲狀腺腫瘤也離奇變小，這讓她不禁自嘲「由於人老珠黃，只剩下我的大肚腫瘤，伴我餘生」。

(中時電子報)