廣州「優秀書香之家」出爐 藏書高達2萬冊
14日上午第十二屆廣東省「十大優秀書香之家」頒獎活動暨「嶺南好風尚叢書」首發活動在南國書香節舉行。廣州市市民劉曉新、鄭裕敏等10戶人家獲得「十大優秀書香之家」榮譽稱號，其中獲獎家庭有半數藏書超萬冊，最多藏書更達20000冊。
此次評選活動由省委宣傳部、省文明辦、省婦聯、南方報業傳媒集團、廣東家庭文化研究會聯合舉辦，省委宣傳部巡視員、省文明辦主任顧作義，省婦聯主席閻靜萍出席活動並為獲獎書香家庭頒獎和贈書。
入圍的書香家庭中，家庭成員學歷較高，且多數成員擁有大學本科學歷，甚至有少數家庭的雙親，具碩士、博士學歷。
除了家庭藏書豐富和讀書成果突出，參評家庭還具有重視推廣閱讀的特點，注重分享讀書心得，成立讀書沙龍、開闢讀書欄目等，傳播健康科學文明的生活方式。
(旺報)
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