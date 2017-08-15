台中市文化局出版文獻書刊獲獎 居全台之冠

國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊評選結果出爐，台中市文化局獨占鰲頭，獲獎數及優等獎數均居全台之冠。（馬瑞君攝）

國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊，評選結果日前出爐，台中市文化局獨占鰲頭，共有8本書獲獎，其中4本更奪得優等，獲獎數及優等獎數均居全台之冠；文化部日前也選出文化局出版的7本書，做為中小學生優良課外讀物推介。文化局長王志誠說，文化局以創新思維編輯好書，深耕台中文化獲肯定。

國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊，廣徵全臺好書，在「使用政府預算－推廣性書刊」類別中，共15個機關參賽、9個機關獲獎，共選出6本優等、22本佳作，台中市文化局囊括4本優等、4本佳作，報走2/3的優等獎，總得獎數也居各機關之冠。

獲優等的書籍包括：《行走的詩：獻給台中的五十首地景詩》、《黯到盡處，看見光：台中政治受難者暨相關人士口訪紀錄》、《台中文學地圖－走讀台中作家的生命史》（二版）、《追尋時代：領航者林獻堂》。佳作書籍則有《台中美術地圖：走讀台中美術家的生命史》、《台中文學史》（二版）、《台中媽祖蔭台灣》、《悲戀之歌：聆賞姚讚福》。

此外，文化部日前也公布中小學生優良課外讀物推介，文化局出版的繪本《白冷圳的兒女：大遷村的陽明山計畫》、《台中學》套書（共5本）、《台中美術地圖》等7本書也入選。

王志誠說，文化局近年積極以創新思維編輯好書，記錄台中市發展軌跡，透過優質內容和設計，讓書「好看又好讀」，獲得評審青睞，並打破公務部門不流通的慣例，讓這些書在市場流通發行。

(中時)