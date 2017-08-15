去年三颱風災後重建 高雄市完工率全國第一
全球氣候變遷，颱災連年摧殘台灣，去年莫蘭蒂、馬勒卡和梅姬3個颱風更重創高雄，災損嚴重，高雄市政府展現高效率，災後重建工作，發包率、完工率及執行率都是全國第一。
去年3颱風造成嚴重災損，市府團隊全力動員投入災後重建，今年7月底已達公共工程委員會的完工期限，經高市府進度統計，發包率100％、完工率95.71％，均為全國第一，執行量亦是全國最佳的7.48億元，以上成績均公布於行政院工程會「災後復建工程」網站。
研考會15日在市政會議報告重建工作進度與成果，執行成績足可證明，代表著高雄對於中央臨時性的補助經費，不但有足夠執行力，效率也是全國居冠，也意味著能迅速走出災損帶來的痛苦。
市長陳菊對執行率等深感滿意，也期勉團隊要以苦民所苦的精神與態度進行各項建設；並表示，年底中央仍有執行剩餘款尚未動支，期勉市政團隊極力爭取預算和補助款，為市民謀求更多建設和福祉。
(中時)
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