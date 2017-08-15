賣冒牌鑽戒 美好市多判賠蒂芬妮近6億

好市多主張，蒂芬妮已成為通用名詞，賣蒂芬妮風的鑽戒並不算賣仿冒品，但美國聯邦法院並不接受，判好市多至少要賠近6億台幣。圖為好市多佛羅里達州一賣場的資料照。（圖/美聯社）

美國好市多（Costco）因非法販售仿製的蒂芬妮（Tiffany & Co）訂婚鑽戒，聯邦法院法官周一判決，這家大型連鎖量販店至少必須賠償1,940萬美元（近6億新台幣）。

據路透報導，美國曼哈頓地方法官史雯（Laura Taylor Swain）說，蒂芬妮應該得到1,110萬美元（近3.4億新台幣）的賠償，另外附帶好市多商標侵權所帶來的損失，再加上去年10月所判的825萬美元（近2.5億新台幣）懲罰性賠償。

此外，史雯也永久禁止好事多販售蒂芬妮仿冒品，除非產品上註明「蒂芬妮式」，或「蒂芬妮風」等標示。不過好事多認為，這項判決是史雯犯下「多重錯誤的產物」，打算要上訴。

好市多主張，這個案子與仿冒無關，大家都了解「蒂芬妮」的含意，好市多並沒有賣蒂芬妮的仿製戒指。

蒂芬妮是在2013年情人節對好市多提告，以維護品牌與商譽，而案中約涉及2,500只戒指。

(中時電子報)