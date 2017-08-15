防疫大躍進 登革熱快篩從6小時縮短到30分鐘

登革熱快篩從6小時縮短到30分鐘，疾管署為了「1滴血」的登革熱篩檢技轉，走了7、8年的時間，這項產、官協力共同防疫大躍進，不僅讓台灣防疫更上一層樓，也能走出台灣、照顧其他國家人民。

台灣鄰近的東南亞國家登革熱疫情持續升溫，上周新增9例新增境外例入，目前累積172例境外移入，這是6年來同期次高；尤其今年7月以來國內發生4起境外群聚、9人感染。

登革熱為台灣每年傳染病防治重點項目，為扶植國內生技產業發展，強化登革熱檢驗及診斷量能，疾管署104年公開評選符合「登革熱NS1抗原快速檢驗試劑技術」轉移條件的國內廠商，最終由亞洲基因公司。

疾管署長周志浩表示，防治登革熱的重點在「有否感染」？可以讓醫及早介入，預防其他人遭到感染，以前6小時才能經過實驗室檢測得知檢驗結果，試劑30分鐘內即可完成登革熱病毒檢驗，時效更為快速。

以往台灣的快篩試劑要從南韓、美國購入，成本較高，有了國產快篩試劑除了可以縮短檢驗時間外、成本也降低至少一半，亞洲基因公司總經理周錦生表示，有要好產品才可免於淪為與中國、印度削價搶市，疾管署技轉的快篩試劑未來在東南亞可以發揮競爭力。

(中時)