品鮮魚兼放流 竹市魚鱻節周末登場

新竹市長林智堅（右）歡迎民眾19日到南寮品嘗新鮮魚貨。（徐養齡攝）

為讓漁業資源永續長存，新竹市年度魚鱻節今年將結合放流活動，讓民眾了解保育的重要性，另將安排竹塹港健行活動，透過沿路設置的景點解說，了解港區的人文歷史及漁業百態，使遊客在品嘗鮮美海鮮之餘，也能對生命教育及生態問題有更深的認識。

林智堅指出，新竹地區漁業從早期傳統魚貨打撈、買賣，逐漸朝觀光產業發展，市府向中央前瞻基礎建設爭取5億經費，打造「新竹漁人碼頭計畫」，提升販售環境，同時為觀光產業打開新頁，魚鱻節結合產銷活動及生態保育價值，值得親子同遊，到南寮樂活一整天。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，放流是很嚴謹的活動，不是隨便將魚苗丟進海裡，魚苗種類需經過漁業署核准，以免造成生態失衡等後續問題。此外，漁民流刺網退場機制已具充分共識，漁會鼓勵漁民轉型，朝環保趨勢邁進。

活動將於19日下午3點在直銷中心北側大草坪舉行，現場備有魚貨大批發拍賣體驗，另將提供1000份鮮魚料理，供民眾免費嘗鮮，細活動內容可上新竹區漁會官網查詢。

(中時)