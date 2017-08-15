緩和醫院氛圍 803醫院推出三星堆特展

國軍台中總醫院即日起推出「三星堆文物展」，盼讓藝文緩解醫院冰冷氣氛，也讓民眾了解古蜀文明。(林欣儀攝)

緩和醫院冰冷的氛圍，國軍台中總醫院近年來推動「藝宣走廊」，不定期展出藝文創作，最近推出「三星堆文物展」，包括鎏金青銅面具、縱目大玉首等珍貴文物在醫院中亮相，吸引許多家屬與患者觀賞。

策畫三星堆特展的光武中興博物館總監黃春隆指出，日前因中風、腦溢血，兩度到國軍台中總醫院就診，院方提供很多照顧，也讓他恢復健康，基於回饋、推廣藝文的想法，決定拿出珍藏，這些文物是第二次在台灣亮相，決定免費供民眾觀賞。

包括以整顆水銀玉雕刻成的「縱目大玉首」、呈現出不同風貌的「鑲玉銅紋服立像」及「青銅獸面」、「祭天禮器」等共12件珍貴三星堆文物，將在國軍台中總醫院展出至9月30日，盼藉此讓民眾更了解古蜀文明。

(中時)