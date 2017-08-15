犬隻登記未落實執行 監察院糾正農委會

農委會未能落實動保法中所明定寵物應辦理登記，肇致難以落實絕育及棄養等管理作為，招致法令規範徒具虛文而效果不彰，致源頭管制有所疏漏，監察委員劉德勳、江綺雯、王美玉及仉桂美今天提案糾正農委會。

監委指出，動保法自民國87年修法明定犬隻應執行登記，迄今已逾20年，但農委會推估104年之全國犬隻(存活)登記率仍未及六成，復又設定107年登記率目標值為75％，顯然迄未詳實掌握全國寵物數量。

監察院表示，選擇在此時提出糾正案，正逢「零撲殺」政策(又稱「12夜」條款)執行半年，經觀察本年2月至6月收容數據可以發現，部份縣市政府自實施後大量減少捕捉，甚至如屏東、雲林、花蓮等縣尚有所內自然死亡率突增之情形，均值得進一步觀察。而農委會事前未能積極落實立法目的，事後又僅以維持收容品質為由，建議地方以停止收容為對策，其勢將造成大量遊蕩犬貓收容無門，其下場較人道處理可能更加殘忍，反使「零撲殺」美意落空，主管機關作法消極，實有未當。

(中時)