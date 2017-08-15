犬隻登記未落實執行 監察院糾正農委會
農委會未能落實動保法中所明定寵物應辦理登記，肇致難以落實絕育及棄養等管理作為，招致法令規範徒具虛文而效果不彰，致源頭管制有所疏漏，監察委員劉德勳、江綺雯、王美玉及仉桂美今天提案糾正農委會。
監委指出，動保法自民國87年修法明定犬隻應執行登記，迄今已逾20年，但農委會推估104年之全國犬隻(存活)登記率仍未及六成，復又設定107年登記率目標值為75％，顯然迄未詳實掌握全國寵物數量。
監察院表示，選擇在此時提出糾正案，正逢「零撲殺」政策(又稱「12夜」條款)執行半年，經觀察本年2月至6月收容數據可以發現，部份縣市政府自實施後大量減少捕捉，甚至如屏東、雲林、花蓮等縣尚有所內自然死亡率突增之情形，均值得進一步觀察。而農委會事前未能積極落實立法目的，事後又僅以維持收容品質為由，建議地方以停止收容為對策，其勢將造成大量遊蕩犬貓收容無門，其下場較人道處理可能更加殘忍，反使「零撲殺」美意落空，主管機關作法消極，實有未當。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。