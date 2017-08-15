到全家超商寄UPS國際快遞 獲得150元運費折抵券
美商優比速國際公司（UPS）宣布自8月16日起至10月10日，只要在任何一間全家便利商店使用UPS託運國際文件或包裹，即可獲贈150元國際包裹運費折抵券代碼乙組，折抵券可於次回折抵所託運之包裹運費。
UPS與全家便利商店合作，提供台灣企業更快速的將貨物出口至國際市場。在全台超過3,000間全家便利商店據點提供國際快遞服務，讓消費者能隨時隨地將包裹寄送到全世界超過220個國家與地區。
UPS台灣分公司總經理畢中偉表示：「我們不斷思考如何優化網絡，讓台灣客戶輕鬆與世界接軌。藉由UPS在亞太區和全球的完善運輸網絡，與全台佈點超過3,000家24小時營業的全家便利商店攜手，讓消費者能以更方便、快速、更有效率的方式寄送國際文件及包裹。」
消費者也能在全家便利商店取得新的寄件說明，幫助消費者更簡單明瞭掌握出口流程。同時，消費者也可以利用UPS的線上追蹤系統，隨時掌控貨件的遞送狀態。另外，UPS提供文件封以及2公斤和5公斤包裹免費包裝材料。欲了解更多詳情，可上全家便利商店網站。
(工商)
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