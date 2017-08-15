達文西手術2030例 婦科醫生劉偉民打破世界紀錄
台北醫學院附設醫院婦產科醫生劉偉民從2012年至今年7月底，累積婦科達文西手術總量達到2030例，打破世界紀錄，成為全球最多達文西手術的婦科醫師，使得達文西手術系統製造商特別表揚劉偉民的卓越表現。
2年前知名畫家董小蕙因經痛就診，檢查雙側卵巢、腫瘤指數都是正常，原來是子宮肌腺症讓她飽受經痛所苦；劉偉民安排以達文西微創手術切除子宮，術中透過達文西的高倍放大功能，發現右側卵巢有0.7公分的異常病灶。
劉偉民立刻取下檢體進行化驗，結果竟是卵巢癌，而且已轉移到骨盆腔、淋巴，是第三期卵巢癌，經過治療後，腫瘤已完全消失，2年多來沒有復發跡象。
劉偉民表示，卵巢癌初期症狀不明顯，80％病患發現時已是第三期，不過，董女士的腫瘤不到1公分，卻已是轉移到淋巴的第三期癌症，極為罕見，還好有了醫師的經驗加上達文西的放大功能，及早發現、治療。
從2012年至今年7月31日，劉偉民累積婦科達文西手術總手術量達2030例，成為全球最多達文西手術的婦科醫師，其中不乏高難度的婦癌手術與罕見的複雜病例，光是卵巢癌手術已突破140例，也是世界第一。
美國達文西手術系統製造商特地來台感謝北醫附醫，同時頒發「達文西手術醫師超級院士獎」表揚劉偉民的卓越表現，北醫附醫於2011年11月啟用達文西機械手臂手術系統，主要應用於婦產科、大腸直腸外科與泌尿科，手術量逐年成長，截至今年7月底已累積3065例。
(中時)
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