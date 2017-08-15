網球》辛辛那提網賽 5大網壇美女搶球后
25歲捷克大普利斯可娃(Karolina Pliskova)溫網結束登上世界球后，不過這位辛辛那提網賽衛冕軍將面臨考驗，包括羅馬尼亞世界第2哈麗普(Simona Halep)、前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)以及羅傑斯盃才封后的烏克蘭22歲史維托琳娜（Elina Svitolina）、「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)都有機會成為史上第24位球后。
去年辛辛那提女單冠軍，普利斯可娃今年將有保分壓力，若無緣連霸，當了6周的球后寶座勢必換人坐。最有希望的莫過於哈麗普，她法網拚進決賽，卻爆冷敗給「大黑馬」20歲的年拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），與球后擦肩。
「我仍然時常做惡夢，為此所苦。」哈麗普不諱言，法網決賽告負對她來說仍是一場噩夢，但她會持續為球后奮戰，「世界第1不是簡單的事，要有相當穩定的表現。如果我夠格，就能夠贏下后冠。」
另一位最被看好，莫過於今年囊括5冠的22歲史維托琳娜，她認為杜拜網賽的成功對她是一大激勵和鼓舞，羅傑斯盃她在身體狀況不佳的情況，仍拍落前球后「丹麥甜心」奪冠，給她更多信心，「就算我沒有打出最佳表現，仍然能逆轉出擊拿下勝利。」
(中時電子報)
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