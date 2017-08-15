甜曝夫妻幸福之道 趙又廷：男孩子要學說真話
男星趙又廷以電視劇《三生三世十里桃花》人氣爆表，中視正熱播超夯戲劇，討論度爆表，趙又廷今（15日）出席代言活動時，分享自己膚質保養小撇步，而被問到與嬌妻高圓圓的夫妻感情維繫之道時，趙又廷表示保持良好溝通，兩人要溝通了解彼此「主要是男孩子要學習說真話、說心裡話」，而平時都跟老婆的談話內容，趙又廷笑說：「我怎麼可能告訴你」。
這回替保養品牌站台，問趙又廷本身有何保養祕訣？他謙虛表示沒什麼秘招，但因拍戲需要長期化妝，又時常處在骯髒環境中，所以清潔更加重要。先前趙又廷被拍到帶老婆看《三生三世十里桃花》電影版，他評論電影畫面精緻、可圈可點，至於外界將電影版的造型與星際大戰比較，甚至有不少負評，他則說自己覺得還好，只是風格比較前衛。
問這場「夜華看夜華」的世紀交鋒，哪一版的夜華較帥，趙又廷秒回：「當然是楊洋」，那太太高圓圓的看法？他則放閃回：「當然是我」，也透露之前他與楊冪合作時，圓圓從未吃醋，而趙又廷最近正在暫時休息期，無法放大假，雖無法透露後續行程，但表示之後還是會依人物角色選工作，希望能有好劇本上門。
(中時電子報)
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