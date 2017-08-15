打擊違規漁業 農委會今年已開罰1820萬

東港一艘漁船遭漁業署人員查獲超捕大目鮪，裁罰480萬元。（漁業署提供）

歐盟在前年10月將台灣列為打擊IUU漁業不合作黃牌警告國家，為早日解除黃牌，農委會採取多項強化漁業管理的行動，訂定遠洋漁業三法及相關子法規，已於今年1月上路。農委會今日公布第一波新法違規裁罰結果，至今共24件違規情事，罰1820萬元，展現打擊IUU漁業的努力。

農委會副主委陳吉仲表示，前年10月台灣被歐盟舉黃牌，到現在已經一年10個月，這段期間跨部會與漁民團體，做了很多改善，新政府去年520執政後，很快就在立院通過漁業三法修法，包括《遠洋漁業條例》及後續11項子法，今年初開始執法，目標就是盡快解除黃牌，這項目標希望10月可以完成。

陳吉仲指出，為了打擊IUU(未報告及未受規範漁業)，歐盟給了4大面向和11個行動方案，面向包括法律架構、國際合作、漁業監控、漁產品追溯系統，農委會每兩周就盤點進度，過程雖充滿困難，仍全力以赴，對遠洋漁業1200多艘漁船建立完全監控系統，農委會雖然一定以照顧漁民為主，新法上路後違規罰鍰高達50萬元至400萬元，罰下去不僅漁民心痛，農委會也會心痛，但打擊IUU的行動若無法進行，台灣遠洋漁業就無法永續。

漁業署長陳添壽表示，漁業署今年2月也成立24小時的監控中心，有16同仁輪班監督船隻動態，避免船隻越界觸法，對於漁獲也有監督制度，買賣都有追蹤，另外在國際漁業合作方面，也簽訂21個備忘錄，希望今年內可以解除黃牌。

漁業署副署長黃鴻燕指出，若黃牌未解除，或不幸演變成紅牌，台灣的遠洋漁業船隻恐怕再也無法停靠國際港口，對漁業是重大傷害，原本違規漁業罰鍰約3萬至15萬元，遠比新制低，歐盟認為無嚇阻效果，才會修法加強管制，預計8月底會將台灣目前打擊IUU的成果向歐盟提報，歐盟10月會派員來台複查，希望到時能順利解除黃牌。

漁業署指出，漁業三法新制上路後，有針對東港、蘇澳、前鎮等港口40多艘進行稽查，比例將近1成，至今共查到24件違規案例，共開罰1820萬元。其中，今年3月在東港有一艘百噸以上的漁船，捕撈大目鮪的數量超標5成，依法超過2成就是嚴重違規，因此給予嚴厲處分，船主罰400萬元，船長罰80萬，共罰480萬元，罰鍰超過漁船獲利，希望船家能加以警惕，不要違規。

(中時)