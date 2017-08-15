台電運煤輪擱淺 航港局：昨6艘拖船助脫淺失敗
1艘從澳洲滿載8萬7千9百公噸燃煤的運煤輪，昨早9點多，在高雄興達港外海擱淺。
交通部航港局說明，已於昨午5時20分接獲高雄港信號台通報，賴比瑞亞籍卸煤輪「可利亞CLIA」船齡5年，8月14日於引水人引導下欲進靠興達港碼頭卸煤。引水人表示，因水流過急無法操控，導致擱淺(坐底)，航港局南部航務中心獲報後，即刻成立緊急應變小組因應。
航港局表示，據船上報告，現有油料1,400噸，貨載煤87,900噸，目前船舶無漏油情況，船上人員平安，航港局隨即派員前往現場進行緊急處理，並於8月15日上午11時於台電興達港廠邀集相關台電、船東代表、海巡、海洋局等單位共同應變。
航港局表示，據船上引水人說明，該輪最大吃水14.9公尺，目前船艏擱淺，海底地質屬砂質地形，船底無破洞，8月14日船東代表曾協調裕品公司派6艘拖船(4,000馬力2艘，3,000馬力4艘)，前往事故地點協助拖救，惟未能成功脫淺。航港局已邀集台電、船東代表、海巡、海洋局等單位到達事故地點，登輪研商迅速脫淺方案。
(中時)
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