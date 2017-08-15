死灰復燃？ 塔利班控制阿富汗北部

塔利班恐怖組織再次取得阿富汗北部部分區域，並且與IS伊斯蘭殘部合流，實力增強。(圖/美聯社)

美聯社報導，阿富汗官員說，塔利班叛亂分子已經控制了阿富汗北部的法利亞布(Faryab)，勢力似有重新擴大的現象。

北部地區軍隊發言人納斯拉塔．賈西迪(Nasratullah Jamshidi)星期天表示，避免平民持續傷亡，目前阿富汗安全部隊撤出戈赫馬赫( Ghormach)，並確認塔利班已經控制了附近地區。相對的塔利班發言人扎比胡拉．穆哈希德(Zabihullah Mujahid)則以捷報的方式，宣稱自己取得這些地方。

阿富汗政府認為，塔利班是與IS武裝集團合流而勢力增大，過去幾天北部的米茲瓦林(Mirzawalang )村落被塔利班佔領，將村民扣為人質，其中包括婦女和兒童在內有52位平民遇害，主要是什葉派為主。在阿富汗地方政府談判後，塔利班在8月7日釋放了235名人質，不過還有100多人困在村中。

(中時電子報)