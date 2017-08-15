死灰復燃？ 塔利班控制阿富汗北部
美聯社報導，阿富汗官員說，塔利班叛亂分子已經控制了阿富汗北部的法利亞布(Faryab)，勢力似有重新擴大的現象。
北部地區軍隊發言人納斯拉塔．賈西迪(Nasratullah Jamshidi)星期天表示，避免平民持續傷亡，目前阿富汗安全部隊撤出戈赫馬赫( Ghormach)，並確認塔利班已經控制了附近地區。相對的塔利班發言人扎比胡拉．穆哈希德(Zabihullah Mujahid)則以捷報的方式，宣稱自己取得這些地方。
阿富汗政府認為，塔利班是與IS武裝集團合流而勢力增大，過去幾天北部的米茲瓦林(Mirzawalang )村落被塔利班佔領，將村民扣為人質，其中包括婦女和兒童在內有52位平民遇害，主要是什葉派為主。在阿富汗地方政府談判後，塔利班在8月7日釋放了235名人質，不過還有100多人困在村中。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。