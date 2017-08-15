彰南高科技農業產業園區 將蓋66公頃強固型溫室

彰南高科技農業產業園區，將興建新式鋼骨結構的強固型溫室，可耐11-13級強風。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(後排右四)與農糧署長陳建斌(後排右三)今天上午聯合在彰縣府中庭宣示，國家級彰南高科技農產園區」計畫正式啟動。（謝瓊雲攝）

彰縣府未來將成立農業產銷合作社輔導青農進駐彰南園區。（謝瓊雲攝）

縣府指出在農糧署大力支持，和中央單位農試所、中區農改場與農業設施協會等技術支援下，園區第一期工程最快明年中完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷與農糧署長陳建斌15日在縣府中庭宣布，「彰南高科技農產園區」計畫正式啟動，開發面積約66公頃，將興建強固型溫室，第一期28公頃溫室生產區預計年底動工，明年中完工。

農地農用千呼萬喚，彰南產業園區開發案撤案後，台糖水尾農場98.28公頃土地將在年底解編，成為特定農業專用區，朝向彰化產業「南農北工」區域配置轉型高端農業技術中心與生產栽培專區；目前已成立土地、農技、營運、工程、物流共五大工作小組，每兩周定期召開會議橫向聯繫園區籌備工作。

陳建斌說，台灣的露天農業技術在世界上名列前茅，極端氣候卻使挑戰加劇，中央將協助彰縣府盡快興建完成這座高科技溫室，交由青農承租經營、學習新技術，成為一大亮點。

魏明谷表示，園區硬體規劃將分6期工程，包括第一期生產區、第二期觀光休閒文創，與第三期農業區等，內部軟體則結合農試所、台中區農改場以及農業設施協會支援籌建，並協助溫溼度環控系統及、灌溉與病蟲害防治等技術指導、教育訓練等；未來也將配合南向政策，邀請東南亞國家從農人員前來交流學習。

魏明谷說，強固型溫室可抵擋11至13級強風，平均每公頃設施造價約1100萬元，希望能爭取中央專案補助；縣府將成立農業產銷合作社輔導青農組成生產與經營管理物流團隊進駐，以專業化生產高經濟蔬果作物。

(中時)