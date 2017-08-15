815日本是「投降」還是「終戰」？退休教師問小英
1945年8月15日，日本向盟軍無條件投降，第二次世界大戰結束。然而部分獨派人士卻主張，關於二戰記憶，「台灣人和中國人」不一樣，8月15日不是「日本投降」而是「終戰」。
對此，退休教師孔繁鉞向在中華民國的國旗前宣誓就職的蔡總統：日本到底是「投降」還是「終戰」？
孔繁鉞表示，「投降」是日本對二戰盟軍的說法，「終戰」是日本對國內臣民的說法。請問今天身在台灣而使用「終戰」一詞的人，是否以日本皇民自居？是否以戰敗國自居？
孔繁鉞說，當年二戰經驗，在海峽兩岸有所不同。時至今日，台灣居民有日本人後裔、有親日皇民派、有台籍日本兵，偏愛「終戰」不足為奇。也有些人出於仇中反中，或者故意和「中華民國」唱反調，也屢屢使用「終戰」。阿扁主政以來，使用「投降」一詞的人，似乎漸成異類了。
問題是，日本在台灣50年殖民統治，血腥屠殺數十萬。假設二戰結果日本戰勝，台灣百姓一直受日本統治的話，請問能跟正港日本人平起平坐嗎？能跟日本人講「轉型正義」嗎？
孔繁鉞痛心表示，中華民國收復台灣70年，縱然有不得民心之處，至少解除了日本的殖民統治吧？正港的台灣人啊，親日無妨，但怎麼能漠視日本的殖民屠殺與二戰暴行？
孔繁鉞說，蔡總統就職之初，巡視佳山空軍基地，曾致詞勉勵：「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？只要是空軍就知道這句話的重量，我就用這句話來送給大家！」
這句話出自抗戰電影「筧橋英烈傳」，是片中空軍先烈高志航所說。蔡英文展現了總統高度，頗有承接中華民國抗戰史的契機。
因此他想要問問在中華民國國旗前宣誓就職的蔡總統：日本到底是「投降」還是「終戰」？
(中時電子報)
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