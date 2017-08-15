獨派大老：看看馬蔡 政治歷練沒這麼重要

林濁水認為，我國國會制度太爛，以至於其歷練用在當總統看不到有什麼正面效用；圖為總統蔡英文。（本報資料照片）

民進黨前立委林濁水在Yahoo政事觀察站以〈學習做總統〉為題說，要做好獨當一面的政治領袖，政治歷練很重要；若要當總統，那就更不用說了。但從過去幾位總統的遭遇，卻不是這麼一回事。

林濁水說，李登輝當了6年政務委員、4年副總統，在中央歷練了10年；陳水扁曾任立委、市長，從未入閣；馬英九當了6年蔣經國秘書、行政院研究發展考核委員會主任委員3年、3年法務部長、再轉任行政院政務委員，前後在中央歷練了16年；蔡英文當了16年行政院政府顧問、1999年出任國安會議諮詢委員、隔年任陸委會主委，2006、2007當行政院副院長，約有23年中央政府歷練。

4名總統歷練時間長短依序為蔡英文、馬英九、李登輝，到陳水扁的零歷練。林濁水表示，比較起來，大抵是李登輝被認為當得最好；而陳水扁雖然身敗名裂，政績卻可排名第二，每年平均經濟成長率高過馬、蔡。林濁水諷刺說，竟然是在中央政府歷練愈久愈當不好總統，真是不可思議。

究其原因，林濁水認為在於台灣既非總統制，也非內閣制，亦非西歐雙首長制的拼裝車體制太爛了，以至於中央歷練無助於總統執政。在西方民主國家，國會是郝部長的培育場所；但我國會制度太爛，培育政務官的功能大大部OK。

林濁水說，我國這套爛制度再不改造，未來堪憂。民間對憲改支持度已經達到79.7％，但政壇卻仍專注於勾心鬥角，憲改上動也不肯動，真是可嘆！

(中時電子報)