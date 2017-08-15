夢想有多大，舞台就有多大！2017樂壇新星9月登台

「2017樂壇新星」9月至12月將在新北藝文中心演藝廳登台演出。（葉書宏攝）

「2017樂壇新星」9月至12月將在新北藝文中心演藝廳登台演出。（葉書宏攝）

「2017樂壇新星」9月至12月將在新北藝文中心演藝廳登台演出。（葉書宏攝）

「2017樂壇新星」9月至12月將在新北藝文中心演藝廳登台演出。（葉書宏攝）

「2017樂壇新星」9月至12月將在新北藝文中心演藝廳登台演出。（葉書宏攝）

夢想有多大，舞台就有多大！新北市文化局舉辦「2017樂壇新星」甄選活動，共有78組報名參加，從中選出10位明日之星，協助他們9月至12月在新北藝文中心演藝廳登台演出。局長林寬裕強調，用具體行動支持年輕音樂家，他們最欠缺的就是「舞台」。

為讓更多才華洋溢的年輕音樂家發光發熱，文化局今年再度舉辦「樂壇新星」甄選活動，讓深具潛力的音樂新秀登上圓夢舞台。

今（15）日宣傳記者會特別邀請今年入圍者謝東霖、林晏馳、林小楓、鄭安良、吳宜芳、黃薏蓉、徐筠芷、陳羿如等演奏家出席這場精華選粹的音樂會記者會，並由首位華人獲得世界打擊樂演奏碩士文憑的鄭安良，以活潑輕快的鼓聲揭開記者會的序幕，另外還有將笛簫結合多媒體影像演出的林小楓，讓大家欣賞音樂結合科技的藝術饗宴。

文化局長林寬裕表示，市府近年致力於協助充滿才華與理念的新秀演出機會，期望能透過「樂壇新星」甄選活動以具體行動支持新世代的音樂家，並且給予最實際層面的協助。

本屆「樂壇新星」甄選活動競爭激烈，共計78組報名參加，共有10位閃亮明日之星從眾多優秀傑出參賽者脫穎而出，並將於9月至12月在新北藝文中心演藝廳帶來不間斷的演出，歡迎民眾來現場給。

「2017樂壇新星」首場音樂會為《謝東霖大提琴獨奏會》，將於9月3日下午2點30分於新北市藝文中心揭開序幕，8月20日開放免費索票，其餘場次索票時間及詳細音樂會內容及索票資訊請至新北市政府文化局網站查詢。

另外，「新北市藝文中心」粉絲頁也將陸續推出各入選者的介紹及音樂作品，讓大家搶先聽、搶先看!歡迎市民朋友踴躍前往索票欣賞。

(中時)