世界大學學術排名 中國醫大居全台第二

中醫大、亞大組成的「中亞聯大」兄弟校，今年在大學博覽會中聯合招生宣傳。（林欣儀攝）

上海交通大學公布「2017世界大學學術排名」，在全球領先的800所研究型大學中，台灣共有13所大專院校上榜，其中，全台排名第一的台灣大學名列世界173名，其次則是排名197的中國醫藥大學，為全台第二、私校第一。

中國醫藥大學再度挺進世界大學200大，在「世界大學學術排名」中，從去年的199名進步至197名，僅次台大。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海特別感謝全校師生努力，他說，今年將再砸30億元，重金延攬100位國際名師、投入更多教學資源，期許朝國際一流大學的目標邁進。

中醫大校長李文華指出，為培育台灣年輕一代，中醫大致力提升教學、研究品質，並陸續建構腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸及腦疾病6個研究中心，延攬世界優秀人才與研究團隊，在生物醫學研究領域取得主導地位，盼打造世界級的生醫研究團隊與健康照護體系。

教育部最近核准「中亞聯合大學」系統，讓中醫大、亞大成為以兩所私立大學、同一位董事長，結合成為系統學校的首例，亞大校長蔡進發表示，董事長蔡長海近年推動兩校在行政、圖書、教學研究、跨領域學習、國際化等資源共享，創1加1大於2能量與效果，確實衝高兩校的國內外大學排名。

蔡進發說，中國醫大國際學術排名不斷進步，而其實，亞大近來在國際學術排名也屢屢躍升，已連獲英國泰晤士報評為全球最年輕的「7個百大」大學，未來「中亞聯大」學生除享有跨校學程、輔系、雙主修的交換生待遇等教學資源，亞大醫健學院、亞大醫院也增聘多位優秀教授，將持續在教學研究、產學及學術等方面繼續成長。

(中時)